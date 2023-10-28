وقفة حاشدة للفلسطينيين في بيت لحم تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

شارك المئات من المواطنين الفلسطينيين في وقفة احتجاجية بمدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقفة في بيت لحم للتنديد بعدوان الاحتلال

واحتشد المشاركون في الوقفة في منطقة باب الزقاق، بين مدينتي بيت لحم وبيت جالا، تلبية لدعوة من شباب مخيم عايدة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت عبارات منددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأدى المشاركون في المكان، صلاة العشاء ثم صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وكانت مسيرة منددة بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، قد انطلقت من أمام المفتاح على المدخل الشرقي لمخيم عايدة شمال بيت لحم، وجابت الشارع الرئيس، مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى منطقة باب الزقاق، حيث نظمت الوقفة.

كما نظمت وقفة مماثلة في مدينة بيت ساحور.