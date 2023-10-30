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«الأونروا»: القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق

كتب:

مريم جاد
10:29 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت وكالة الأونروا في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق، لافتة إلى أن معاناة سكان قطاع غزة لا يمكن تحملها.

وأضافت «الأونروا» أن الحصار المفروض على قطاع غزة عقاب جماعي، فالسكان المدنيون بغزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسرى.

وتابعت: «ندعو لتقديم الدعم والمساعدة لنا لحماية موظفينا بقطاع غزة»، مشيرة إلى المعاناة من نفاد الوقود والمياه والغذاء والأدوية بغزة.

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