«الأونروا»: القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق

أفادت وكالة الأونروا في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق، لافتة إلى أن معاناة سكان قطاع غزة لا يمكن تحملها.

وأضافت «الأونروا» أن الحصار المفروض على قطاع غزة عقاب جماعي، فالسكان المدنيون بغزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسرى.

وتابعت: «ندعو لتقديم الدعم والمساعدة لنا لحماية موظفينا بقطاع غزة»، مشيرة إلى المعاناة من نفاد الوقود والمياه والغذاء والأدوية بغزة.