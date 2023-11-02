مصدر كنسي: إلغاء سيمنار المجمع المقدس في دير الأنبا بيشوي

كشف مصدر كنسي مسؤول عن إلغاء سيمنار المجمع المقدس المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

سبب إلغاء سيمنار المجمع هذا العام

وقال إن سيمنار المجمع المقدس، الذي كان محدداً له نوفمبر 2023، ألغي بسبب تقرر تقديم موعد جلسة المجمع السنوية لشهر فبراير بدلًا من يونيو 2024، ومن المقرر أن يتم عمل «الميرون المقدس» خلالها، وقبل بداية الصوم الكبير بحضور أساقفة المجمع المقدس.

ويُعد المجمع المقدس هو أعلى هيئة إدارية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، يحكم على صاحب أي درجة من درجات الكهنوت، وكذلك أي علماني يقدم بتهمة تمس الكنيسة أو تعاليمها، ويراجع المجمع الكتب التي صدرت في التعليم الكنسي ويحكم بما يراه.

المجمع المقدس السلطة العليا التشريعية بالكنيسة

ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية في الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة المحاكمات والعقوبات.

يدير المجمع عملية انتخاب البابا البطريرك، ويشترك في ترشيحه، ويقوم بسيامته بعد انتخابه، ويشترك مع البابا في سيامات الآباء الأساقفة، كما يختص المجمع المقدس بتقنين العلاقات مع الكنائس الأخرى، في ضوء إيمان الكنيسة وتعليم آبائها.