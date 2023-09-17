«فلا تكون إلا فرحا».. سكرتير المجمع المقدس يترأس ختام مهرجان النيروز للشباب

اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، مهرجان النيروز الدراسي للشباب من أبناء الإيبارشية، والذي حمل عنوان «فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا»، في قاعة كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي، بحضور الأنبا دانيال، مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

ختام مهرجان النيروز بالمعادي

تضمن المهرجان مسابقات في الألحان والطقس والكتاب المقدس ومحفوظات مزامير وأنشطة رياضية، وشارك فيه 380 شابا وشابة و50 خادما وخادمة. واختتم المهرجان بتوزيع نيافة الأنبا دانيال الجوائز على الفائزين والفائزات.

ويهدف المهرجان إلى إعطاء الفرص للمشاركين سواء أفراد أو فرق لتنمية وعرض مواهبهم على الشعب خلال الاحتفال بأعياد النيروز، وتأكيد أهمية العمل في فريق والتوزيع السليم للمهام، خلق روح تنافسية تنجح في خلق نوع من الإبداع بين الفرق.

احتفال إيبارشية البحر الأحمر بخريجي الدبلومات الفنية

كما احتفلت إيبارشية البحر الأحمر، بخريجي الدبلومات الفنية من أبناء الإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، وبحضور الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية. إذ وزّع نيافته شهادات التقدير على 200 خريج وخريجة، وتمّ التقاط الصور التذكارية.