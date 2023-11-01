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البابا تواضروس يترأس جنازة مطران فرنسا في الكنيسة البطرسية

كتب:

مريم شريف
12:03 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجنيز الأنبا أثناسيوس، مطران فرنسا، في الكنيسة البطرسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة، عقب وصول جثمانه من الخارج اليوم.

البابا تواضروس يترأس جنازة مطران فرنسا في البطرسية

وفي سياق متصل، أقيمت، يوم الاثنين الماضي، صلوات تجنيز الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس السادس للأقباط الفرنسيين بسارسيل بباريس.

وشارك في صلاة جنازة الأنبا أثناسيوس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم: الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وألقى الأنبا برنابا كلمة تعزية قدم خلالها تعزية قداسة البابا لشعب إيبارشية المطران الجليل المتنيح، بينما ألقى الأنبا لوقا كلمة تعزية باللغة الفرنسية، ثم باللغة العربية.

شارك في الصلوات الأب القمص بيشوي سوريال كاهن كنيسة الأقباط الفرنسيين التي أقيمت فيها الصلوات، ومجمع إيبارشية باريس وشمالي فرنسا وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

شارك في التجنيز من الكنائس الشقيقة أسقف الكنيسة الأرمينية بباريس، وكاهن الكنيسة الإثيوبية.

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بقلم مريم شريف