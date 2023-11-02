106 سنوات على وعد بلفور المشؤوم.. ماذا قال عنه «هيكل»؟

106 أعوام صدرت على «وعد من لا يملك لمن لا يستحق»، ذلك الوعد الذي كان بمثابة إعلان بحرب طاحنة غير متكافئة الأطراف، دفع ثمنها الشعب الفلسطيني من دمائه وممتلكاته، ليظل آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطاني في عام 1917، يحمل ذنب قتل آلاف الأبرياء من الشعب الفلسطيني، بإعطائه اليهود أرضًا ليست ملكه، لتكون وطنا لهم.

يوافق اليوم، ذكرى وعد بلفور، الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1917، متضمنًا منح اليهود، الحق في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، التي كانت منطقة عثمانية ذات أقليّة يهوديّة، وهو الوعد الذي رحبت به بريطانيا، ومن بين نتائجه، تأجج المنطقة بالصراعات والحروب وآخرها ما يشهده الشعب الفلسطيني حاليًا من جرائم حرب على أراضيه، وقتل المدنيين العزل، فكيف صدر هذا الوعد المشؤوم؟

نص وعد بلفور لاحتلال فلسطين

يتناول الكاتب محمد حسنين هيكل، وعد بلفور، في كتابه «المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل.. الأسطورة والامبراطورية والدولة اليهودية»، متحدثًا عن الظروف التي صدر فيها وعد بلفور الشهير، مُوجهًا من وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر بلفور، إلى زعيم اليهود الإنجليز وراعي المنظمة اليهودية اللورد جيمس روتشيل، وكان نصر الوعد بسيطًا واضحًا وقاطعًا، على النحو التالي:

«عزيزي اللورد روتشيلد..إنه من دواعي سروري الكبير، أنّ أنقل إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة، الإعلان التالي، عن التعاطف مع الأماني اليهودية والصهيونية، الذي عُرض على مجلس الوزراء وأقره، ونصه كما يلي»

«إنّ حكومة صاحب الجلالة تنظر بالعطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، ومن المفهوم أنّ هذا الإعلان لا يمثل تحيزًا ضد الحقوق المدنية والدينية لطوائف غير يهودية موجودة في فلسطين، كما أنه لا يؤثر على الأوضاع القانونية أو الساسية التي يتمتع بها اليهود في البلاد الأخرى، وسأكون شاكرًا لكم إذا تفضلتم وأبلغتم هذا الإعلان لعلم الاتحاد الصهيوني»، المخلص آرثر بلفور.

ظروف صدور وعد بلفور

ويقدم «هيكل» قراءة عن الظروف التي صدر فيها وعد بلفور، قائلًا: «ربما أهم ما يمكن ملاحظته في الظروف المتصلة بصدور وعد بلفور، هو ما تقوله وثيقة بريطانية تحوي محضرًا لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3 سبتمبر 1917 «أثناء مناقشات صدور وعد بلفور وتمهيد إعلانه».

ولفت إلى: «ورد في محضر الجلسة، أنّ وزير الحربية إيرل ديربي، أبلغ المجلس أن وفدا يهوديا على مستوى عال يمثل المؤتمر الصهيوني، توجه لمقابلته وعرض عليه رغبة يهود العالم في مشاركة الحلفاء في تضحية الدم، وذلك بتشكيل قوة اليهود يطلق عليها اسم «الفيلق اليهودي» حتى تحارب في صفوف الحلفاء، ومن ثم يكون لها دور في تحقيق النصر».

وأكمل «هيكل»: «وبعد انتهاء الحرب- العالمية الأولى- وفي أثناء إعداد وثائق مؤتمر السلام في فرساي، أصرت الحركة الصهيوينة على ضرورة أن يحتوي قرار المؤتمر بانتداب بريانيا على فلسطين إشارة اضحة في مقدمته لـ وعد بلفور، تأكيدا إضافيا بأن المهمة الرئيسية للانتداب البريطاني هي العمل على إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين».