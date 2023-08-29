رفع 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالإسكندرية

رفعت الأجهزة المعنية، 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالإسكندرية، في إطار الحرص على إظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، ونظرا لزيادة أفرع الأشجار والنخيل و ظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدًا بعدد من المقابر اليهودية.

جاء ذلك بحضور محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بالتنسيق مع المهندسة عزة سعد رئيس حي وسط، لرفع كافة المخلفات من المقابر، حيث رفعت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر، المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي، وبإشراف مفتشي الاثار بمنطقة وسط الإسكندرية.

تجميل الجبانات الأثرية في الإسكندرية

وأكد متولي في بيان، أن ذلك في إطار الاهتمام بجميع الآثار بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه جارِ استكمال كافة الأعمال تباعًا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط، لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية التي تتناسب مع تاريخها وتراثها.

3 جبانات يهودية في الإسكندرية

وأشار إلى أن جبانات اليهود شُيدت في أرقى أحياء مدينة الإسكندرية على مساحات شاسعة من الأرض خارج حدود أسوار مدينة الإسكندرية القديمة وعلى أحدث طراز معماري في ذلك الوقت، كما أنه يوجد حاليا بالإسكندرية، ثلاث جبانات تحتوي على مجموعة من الأضرحة شُيدت على طراز عصر النهضة في نهاية القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، وجرى تسجيلها في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمحافظة بموافقة اللجنة الدائمة.