«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة من طلاب أولى ثانوي لاستلام التابلت

أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة من طلاب أولى ثانوي، لتسليم التابلت المدرسي، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، مؤكدة أنه سيتم تسليمه للطلاب فور وصوله إلى الإدارات والمديريات التعليمية مباشرة.

الأوراق المطلوبة من طلاب أولى ثانوي لتسليم التابلت

وأوضحت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة من طلاب أولى ثانوي لتسليم التابلت المدرسي وهي كالتالي:

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

4- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

5- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.

امتحانات أولى ثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي وتانية ثانوي، إلكترونيا عن طريق التابلت بالمدارس، وتتضمن أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» وجزء مقالي مثل العام الماضي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي يوم 9 يناير 2024، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.