إشادات دولية بالدور المصري في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

تواصل مصر جهودها الإنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ أسفرت هذه الجهود عن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ودخول عشرات الجرحى للعلاج في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، بجانب العمل على الإفراج عن المحتجزين المدنيين، حيث حظيت هذه الجهود بإشادات دولية واسعة.

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في الأزمة الفلسطينية

وأعرب السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وكذلك تسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح، مشيرا إلى مشاركته في استقبال طائرة حملت 54 طنا من المساعدات الطبية التي جرى تسليمها إلى الهلال الأحمر لمساعدة المصابين، منوها بإجراء مناقشات مستمرة يدعمها الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال المزيد من المساعدات.

المفوضية الأوروبية تشيد بإجلاء بعض الرعايا الأجانب

كما رحبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإجلاء بعض الرعايا الأجانب والجرحى عبر معبر رفح الحدودي، موجهة الشكر للسلطات المصرية على جهودها لمساعدة المواطنين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية وأسرهم، وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن مغادرة المواطنين الأوروبيين غزة «كان طلبا مهما قدمناه لشركائنا، ويجب علينا أن نواصل العمل معاً لتكثيف جهودنا بشكل أكبر للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة».

وأشادت قنصلية النمسا بالدور الذي تقوم به السلطات المصرية وتعاونها في إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقاءات مع بعض المواطنين النمساويين الذين عبروا أمس، وأشادوا بالدور الذي تقوم به السلطات المصرية، ووجهوا الشكر للجهات المعنية بالمعبر على تعاونها في إجلائهم من غزة، وفى وقت سابق، أعلنت فيينا خروج 31 نمساويًا، الأربعاء، من قطاع غزة.