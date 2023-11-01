وسط منافسات كبيرة.. جولف مدينتي يحصد جائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا (فيديو)

حافظ نادي مدينتي للجولف على لقب أفضل ملعب جولف في مصر، وذلك للعام الثالث على التوالي، كما حقق إنجازاً كبيراً بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في قارة إفريقيا لعام 2023 وفقا للتصنيف الذي تصدره منظمة World Golf Awards المتخصصة في تقييم مستويات ملاعب الجولف حول العالم.

وقال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى في كلمته إن البنية الرياضية التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى تعزز من قدرات مصر على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية كما تعزز من جاذبية البلاد كأحد الوجهات المميزة للسياحة الرياضية على مستوى العالم.

وأشار عمر هشام، إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه على أعلى مستوى من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، ويديره شركة "ترون" العالمية Troon ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم ، مؤكداً أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال استضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، أن فوز نادي مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور"، والتي أقيمت بمشاركة 120 لاعب من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربي والمصري للجولف. وقدم قدري الشكر لشركة Troon العالمية على جهودها الكبيرة في أعمال إدارة وصيانة ملاعب الجولف في مدينتي .