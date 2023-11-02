مدبولي: مجمع مدارس القرية الكونية يحقق حلما كبيرا للمصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ مجمع مدارس القرية الكونية سيحقق حلما كبيرا للدولة المصرية، إذ كانت أرضا مهملة لا تستغلها الدولة وأصلا غير مستغل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يؤكد مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

وأضاف خلال افتتاحه مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر: «أوجه الشكر بصورة خاصة لصندوق مصر السيادي، لأنه الأداة في ترجمة فكر الحكومة على مستوى المشاركة مع القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة».

وتابع: «هذا المشروع مبدع به منهج تعليمي وضعته الدولة المصرية وجرى تطويره، وسيتم التنفيذ بآليات مبدعة تشجعنا على التوسع في تنفيذه بكل مكان مصر».

وأكد: «المشروع يغطي طلب شريحة جدا في الأسر المصرية، وهي الأسر متوسطة الدخل التي تبحث عن جودة تعليم كبيرة لأولادها، وقد لا تستطيع التكفل بمصروفات المدارس الدولية وبعض المدارس الخاصة».

وأوضح أن هذا النوع من المدارس لا يقل عن نموذج الطالب الذي تدفع أسرته 4 أو 5 أضعاف مصاريف في نفس المستوى وجودة التعليم، مواصلا: «أطمع في تنفيذ 300 مدرسة بهذا الشكل وليس 100 فقط بما يزيد عن 10 مدارس في كل محافظة كمتوسط».