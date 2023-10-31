مدبولي يطالب أهالي سيناء بعدم الالتفات للشائعات: دوركم مهم في التنمية

شكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنهم وقفوا للحفاظ على سيناء، لتظل جزءًا أصيلا من مصر.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في لقاء مع أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»: «دائما بطلب منكم تفضلوا على هذا العهد وكل الكبار والصغيرين، وأرجوكم مستمعوش لحروب الجيل الرابع هيفضل الناس عمالة تشكك وتقول لأ مش هيحصل وده له أغراض تانية».

وتابع: «بقولهالكم، مستمعوش لهذه الأقوال، إحنا بننزل ننفذ على الأرض، من شبكة الطرق والخدمات اللي بتتعمل، فما بالكم النهارده مع انتهاء الإرهاب هيكون حجم التنمية اللي بتتعمل الفترة الجاية إزاي؟.. بإذن الله وبفضل الله والمتابعة اليومية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة هنحقق كل اللي بتحلموا بيه».

وواصل: «دوركم الفترة الجاية مهم للغاية وهو الحفاظ على أمن واستقرار هذا الجزء من أرض الدولة».