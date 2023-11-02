قصر ثقافة السويس يعقد ندوة عن الفلسفة بين الغرب والشرق

شهد قصر ثقافة السويس عقد أولى فعاليات نادي الأدب في الموسم الجديد بعد انتخاب الشاعرة صباح هادي رئيسًا للنادي.

الفلسفة عند الشرق والغرب في أولى الفعاليات

وأعلن نادي الأدب بقصر ثقافة السويس، عقد أولى فعاليات الموسم والدورة الجديدة للنادي بعد انتخاب الشاعرة صباح هادي لرئاسة النادي، تمثلت في عقد محاضرة ثقافية بعنوان الفلسفة عند الشرق والغرب حاضرها الأديب عادل أبو عويشة، تناول فيها الاختلاف بين الفلسفة الشرقية والغربية، وأوجه التشابه بينهما، وأشهر المفكرين والفلاسفة.

جاذ ذلك ضمن فعاليات برنامج نادي أدب قصر ثقافة السويس، في أولى فعاليات الموسم الجديد عقب فوز الشاعرة صباح هادى برئاسة مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة السويس.

توصيات ومقترحات

وشهدت الفعالية عدد من التوصيات والمقترحات خلال الجلسة حيث تواجد عدد من الشخصيات العامة التي لها دور مهم وفعال خلال الفعاليات بالنادي، منها الاهتمام بالمواهب في الشعر والأدب، وعقد أمسيات ومحاضرات توعوية مثيرة للاهتمام وحفلات توقيع ومناقشات كتب الشعراء والأدباء.

جاء ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وفي إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لإقامة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.