السمسمية تشعل ليالي قصر ثقافة السويس احتفالا بعيد الفطر

أشعلت أغاني السمسمية، ليالي قصر ثقافة السويس فرحاً وابتهاجاً بعيد الفطر المبارك، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة وبحضور حشد كبير وتفاعل كبير من أهالي مدينة السويس، الذين يعشقون فن السمسمية، في مختلف المناسبات.

شهد ممشى أهل السويس المطل على الخليج، عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية، بقيادة وليد خلاف، إذ قدمت الفرقة من خلاله باقة من أغاني السويس التراثية وتغنى بها الفنان محمد جمال، والفنان عماد بكار، والتي لاقت تفاعلا واستحسانا من الجماهير التي احتشدت لمتابعة برنامج الفرقة.

أغاني التراث

وقدمت فرقة البحرية لفن السمسمية، أغاني: والله ياعيني الصلاة ع النبي، أما براوة، عليك سلام الله، كان عندي غزال، ع الله، ياريس البحرية، علي نبينا قوموا يالا، هل هلالك هل، آه ياللي، ارفعوا الأعلام. ‏

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الثقافـــــــــة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية.

محافظ السويس يدعم الاحتفالات

ويدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويرعى تنظيم الهيئــــــــــة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة في كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليـــــــــــم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ويقدم كل أساليب تسهيل إقامة تلك الاحتفالات.