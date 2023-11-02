إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، واستهدفت عددًا من القرى التابعة للمركز، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعي وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز تمي الأمديد، في بيان، إن هناك تكثيف للحملات على التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء للحفاظ على المساحات الخضراء وتوسيعها، وتم شن عدة حملات على عدد من القرى في نطاق مركز المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومملوكة للدولة وبناء بلوكات ومبان مخالفة دون تصريح أو إذن بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومحافظة الدقهلية وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العامة.

متابعة ومستمرة لإزالة التعديات

وأكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» هناك متابعة ومستمرة على التعديات على الأراضي الزراعية وفي حال رصد أو الإبلاغ عن مخالفة يتم اتخاذ التحرك فورا وفي حال المعاينة اذا اتضح أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية أو مملوكة للدولة يتم هدم هذه المخالفات وإعادة الشئ لأصله ومحاسبة المخالفين حسابا شديدا تحت بند الجنايات.

وواصل «سالم» التعديات على الأراضي الزراعية أصبحت جناية وجريمة يعاقب عليها بتوصيات من الرئيس السيسي لأن الأرض الزراعية عزيزة وتحديدا أن محتفظة الدقهلية تشتهر بأرضها الخضراء والمساحة الخضراء الشاسعة لذلك لابد أن نحافظ عليها في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وعقوبة المخالف تصل للسجن من سنتين وحتى 5 سنوات وجميع المشتركين في هذه الجريمة يعاقبون مثل المهندس والعمال والذي ساعدوا فيها وكل ذلك حفاظا على حقوق المواطن ويليها الدولة.