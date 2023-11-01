انطلاق مبادرة «شباب من أجل مصر» وحملة التبرع بالدم في أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاربعاء، اطلاق مبادرة شباب من أجل مصر والتي ينظمها بيت العائلة المصرية بأسيوط بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، تحت رعاية ودعم الوزير اللواء محافظ الإقليم.

بحضور الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بالمحافظة ومدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني بأسيوط وهبة يسرى مدير وحدة منتدى الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى بأسيوط ورئيس مجمع سنودس النيل الانجيلي بالمحافظة صموئيل باقي صدقة والقس عاموس بسطا والشيخ صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الانجيلى وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء هيئة بيت العائلة ورابطة شباب بيت العائلة وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة والعشرات من شباب الجامعات وأعضاء مراكز شباب مصر.

مبادرات شبابية وخدمية

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض لفيلم تسجيلي عن أنشطة رابطة شباب بيت العائلة المصرية بأسيوط، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والتي وجه خلالها الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر للمبادرات الشبابية والتنموية بالمحافظة وحضوره للفعاليات الشبابية لافتًا الى أهمية التشبيك بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب لدعم مشروعات التنمية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دعم مسيرة التنمية

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لقيادات هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط ومسئولي الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية وقيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدورهم الهام في تمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتدريبهم وتثقيفهم لخلق جيل من الشباب واعي وقادر على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية فضلًا عن دور تلك المؤسسات والكيانات في تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، لافتًا إلى أهمية المبادرات التنموية التي اطلقتها الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء الانسان المصري ونشر الوعي وتمكين الشباب في كافة المجالات والنهوض بالريف المصرى في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

المشاركة السياسية

بينما أشاد الدكتور شحاتة غريب، بجهود ودعم الوزير المحافظ للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالشباب الذي هو وقود الأمة وحصنها المنيع ودوره في بناء الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته ايمانًا بالمشاركة في العمل العام ورسم ملامح الجمهورية الجديدة في ظل التعددية الثقافية سياسيًا وحثهم على المشاركة السياسية وحصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، لافتًا إلى دور التحالف الوطني في تنفيذ مبادرات وحملات تنموية وتوعوية في مختلف القطاعات استكمالًا لدور الدولة في التنمية.