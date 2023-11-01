تشكيل مجلس إدارة لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً رقم 3183 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز «رصد ودراسة المشكلات المجتمعية» وذلك لمدة عامين، وتعيين الدكتور على كمال معبد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة، مديراً للمركز، والدكتورة أسماء جابر مهران الأستاذ المساعد بقسم علم الإجتماع، نائباً لمدير المركز.

حلول مبتكرة

ووجه «المنشاوي»، أعضاء المركز بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ووفق خطة ورؤية مستقبلية، تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية، مع ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات بالمحافظة لإيجاد حلول مبتكرة وعلى أسس علمية للقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع المحيط، وهو ما يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة، ودورها الحيوى فى خدمة المجتمع، حيث تعد الجامعة بيت خبرة، ومرجع مهم لكافة القضايا المجتمعية وذلك بما تضمه من كفاءات علمية تعمل جاهدة على تقديم النفع للمجتمع؛ من خلال إجراء البحوث الاستقصائية التى ترصد وتحدد المشكلات المعاصرة وتعمل على إيجاد حلول لها، موجها شكره لأعضاء المركز السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء، متمنياً لهم التوفيق.

المشكلات المجتمعية

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المركز، إلى أن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سوف يقوم فى الفترة القادمة بتنظيم عدد من الفاعليات والندوات واللقاءات العلمية، بالتعاون مع القطاعات والمراكز المعنية بالجامعة بالمحافظة، لتسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التى تواجه المحافظة، وذلك من خلال الإلمام بكافة الجوانب الإقتصادية ، الإجتماعية ، البيئية لتلك المشكلات، مما يسهم فى حلها بإسلوب علمى دقيق.

ويضم المركز في عضويته، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب، والدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتورة أميمة الجبالى الإستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة وصحة المجتمع بكلية الطب، والأستاذ مجدى فهيم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط.

في سياق آخر، نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة لقاءا طلابياً لمبادرة «بالتضامن نبني الوطن»، بهدف رفع الوعي لدى الشباب الجامعي، حول الكثير من القضايا التي تشكل محور اهتمامه، وذلك في ضوء حرص الجامعة على توسيع حلقات النقاش بين الطلاب، وزيادة مجالات التطوع، والمشاركة المجتمعية.