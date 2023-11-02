إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد المحتجزين في غزة منذ «7 أكتوبر» إلى 242 شخصا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى 242.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال في وقت سابق، عن أحدث حصيلة للقتلى، حيث وصلت إلى نحو 332 قتيلا.

وتشن قوات الاحتلال حربًا على المدنيين العزل في قطاع غزة عبر قصف عنيف باستخدام مدفعيتها وطائراتها وزوارقها، وسط أنباء عن استخدام ذخائر محرمة دوليًا.

وحذّرت مصر من مغبة استمرار الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.