إعلام إسرائيلي: المقاومة الفلسطينية قصفت أسدود بـ20 صاروخا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع 20 انفجارا في أسدود بسبب قصف صاروخي عنيف من غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، شهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا مع الاجتياحات انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت وهو ما يسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة للسكان.