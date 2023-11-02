«صحة الشرقية» تتخلص من نفايات خطرة مضبوطة داخل مخزن لتدوير المخلفات

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن صحة المواطنين تأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة التي تسعى جاهدة إلى الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم خدمات طبية لائقة لهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مثمنا مجهودات مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية ورئاسة مركز الزقازيق والأجهزة الأمنية في ضبط نفايات طبية خطرة داخل مخزن لتدوير وتجميع المخلفات بقرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

التخلص الآمن من النفايات الخطرة المضبوطة داخل المخزن

وكلف المحافظ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من تنفيذ قرار النيابة العامة بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة المضبوطة داخل المخزن ونقلها إلى المحارق المخصصة لذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

الدفع بعدد من السيارات المجهزة للنقل الآمن للنفايات

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تضم مدير إدارة العلاج الحر ومديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الصيدلة بالمديرية ومدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة وقسم شرطة مركز الزقازيق وفرع هيئة الإسعاف ورئيس الوحدة المحلية ببردين ، استمرت لمدة 5 أيام تم خلالهم الدفع بعدد من السيارات المجهزة للنقل الآمن للنفايات الطبية الخطرة ، وكذلك نقل النفايات العادية الصلبة بالمخزن وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مؤجر الأرض والمخالفين وتحرير المحضر رقم 8160 جنايات قسم شرطة مركز الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من التخلص الآمن من النفايات المضبوطة بالمخزن ونقلها الي المحارق المجهزة لذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين مؤكدا استمرار متابعة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة للتأكد من مطابقة غرف وضع النفايات الخطرة للمعايير والاشتراطات الصحية طبقاً لمعايير الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة أبناء المحافظة.