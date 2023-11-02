جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة من كتيبة كراكال بجروح خطيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كراكال بجروح خطيرة، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مقتل قائد كتيبة في سلاح المدرعات

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، مقتل قائد كتيبة في سلاح المدرعات خلال المعارك في غزة، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 332 جنديا في المواجهات، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتشن قوات الاحتلال حربًا على المدنيين العزل في قطاع غزة عبر قصف عنيف باستخدام كافة الأسلحة، ما أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.