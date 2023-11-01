جيش الاحتلال يؤكد مقتل 15 جندياً إسرائيلياً خلال 24 ساعة في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بمقتل 15 جندياً من جنوده، في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، منذ يومس أمس.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده خلال المواجهات مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ثم أعلن صباح اليوم الأربعاء، مقتل 9 جنود آخرين، الأمر الذي وصفه وزير الدفاع بحكومة الاحتلال بأنه «خسارة قاسية».

وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، ليعلن مقتل 4 جنود آخرين، مما يرفع حصيلة قتلى قوات الاحتلال، في المواجهات الدائرة حالياً بمناطق في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 15 قتيلاً، حسبما نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

وكان مراسل «القاهرة الإخبارية»، قد أفاد في وقت سابق، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ غطاء ناري جوي، لتأمين القوات البرية، التي تحاول التوغل في شمال قطاع غزة.

كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، حدوث انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

من جانب آخر، أسفرت مواجهات واشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، عن سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال في «طولكرم» و«جنين».