جدول تخفيف الأحمال.. اعرف مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة والمحافظات

كشف جدول مواعيد تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات، عن تفاصيل جديدة تزامنًا مع العمل بالتوقيت الجديد الذي جرى اعتماده منذ أيام قليلة تزامنًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بحسب ما كشفه مجلس الوزراء المصري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الجديد للتسهيل على المواطنين معرفة تفاصيل تخفيف الاحمال في محافظتهم أو مواعيدها في محافظة أخرى يريدون التنقل إليها، وذلك بحسب الجداول المعلنة من شركة الكهرباء.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة والمحافظات الكبرى

يشهد جدول مواعيد تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات الكبرى المتمثلة في «الجيزة والإسكندرية» اتباع استراتجية واحدة تزامنا مع العمل بالتوقيت الجديد، إذ أن الانقطاع لمدة ساعتين بالبدء ساعة مبكرة عن الجداول القديمة خلال فترة الانقطاع لمدة ساعة واحدة، إذ يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 11 صباحا وتستمر عمليات الانقطاع حتى 12 منتصف الليل.

جدول مواعيد تخفيف الأحمال في المحافظات

وشهد جدول مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات الأخرى العمل بنظام انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين أيضا إلا أن جداول الانقطاع مختلفة ونرصدها في شكل نقاط بسيطة خلال السطور التالية:

- شهدت 8 محافظات الالتزام بفترة تخفيف الأحمال على مدار 12 ساعة وهم: «سوهاج والدقهلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم واسوان» يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 12 ظهرا وتستمر عمليات الانقطاع حتى منتصف الليل.

- شهدت الوادي الجديد خطة تخفيف الاحمال لمدة 14 ساعة يوميا من 11 صباحا حتى 1 صباحا من اليوم التالي، وتنقسم على المناطق.

- في محافظة القليوبية، يُجرى قطع الكهرباء في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بالتبادل بين كل منطقة وأخرى.

- محافظة مطروح كانت أقل المحافظات بخطة انقطاع الكهرباء حيث تتم عمليات الانقطاع على مدار 4 ساعات فقط تنقسم الخطة إلى ساعتين من 11 صباحا إلى 1 ظهرا واخرى من 1 إلى 3 عصرا.

- في كفر الشيخ يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 1 مساءاً وتستمر عمليات الانقطاع حتى 9 مساءا أي أن خطة تخفيف الاحمال لمدة 8 ساعات.

موعد انتهاء تخفيف في القاهرة والمحافظات

وارتبط موعد انتهاء قطع الكهرباء في المحافظات بفترة انخفاض درجات الحرارة والتي معها تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، بحسب ما كشفه المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.