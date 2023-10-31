موعد انقطاع الكهرباء في أسوان.. ساعتان بالتبادل يوميا

أعلنت شركة كهرباء مصر العليا مواعيد انقطاع الكهرباء في أسوان، وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيف الأحمال في المحافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحتى يتمكن المواطنون من تدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار.

موعد انقطاع الكهرباء في أسوان

ويترتب على موعد انقطاع الكهرباء في أسوان وعودته مرة أخرى أمور عديدة، منها تنظيم الأعمال الخدمية والمستشفيات والمخابز، لذا يجرى الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء للمواطنين مسبقا، حيث يتم فصل التيار في كل منطقة لمدة ساعتين يوميا بالتبادل مع المناطق الأخرى، وفقا لجدول تخفيف الأحمال في محافظة أسوان.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان

موعد انقطاع الكهرباء في أسوان يوميا يبدأ من الساعة 12:00 ظهرا حتى 2:00 مساء لمدة ساعتين، ثم يتوالى القطع في مناطق أخرى لمدة ساعتين حتى الساعة 10 مساءً، وفقا للجدول التالي:

- نصر النوبة والقرى التابعة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 مساء.

- كوم أمبوا والقرى التابعة وبعض قرى إدفوا من الساعة 2 مساء حتى الساعة 4 مساء.

- مدينة أسوان من الساعة 4 حتى 6 مساء.

- إدفو من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء.

- دراو من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء.