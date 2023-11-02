باحثة سياسية: نتنياهو في مأزق ومهدد بالرحيل والمحاكمة بالفساد قريبا

قالت الباحثة والكاتبة السياسية، تمارا حداد، إن عملية طوفان الأقصى صدمت الواقع الإسرائيلي، ولم يكن لديها خطط حقيقية في آلية العمل أو عملية اتخاذ قرار مناسب في تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية، لذلك يستخدموا القصف بالطائرات بشكل جنوني وهستيري، لإظهار سياسية الاستعراض، وحينما يجرى قصف المدنيين بهذا الشكل يعتبر «نصر وهمي».

هل اقتربت نهاية بنيامين نتنياهو؟

وأضافت حداد في حوارها مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في حالة مأزق داخلي، لأنه سيذهب إلى محاكمة الفساد، وبالأمس أشار بايدن إلى أن نهايته كواقع سياسي سيكون قريبًا وربما قبل انتهاء هذه الحرب، والشارع الإسرائيلي ينظر لهذا الشخص باعتباره فاشل، سواء على المستوى السياسي أو العسكري والدبلوماسي.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي بالفعل فشل، وما يفعله الآن هو مُجرد انتقام من المدنيين، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني حتى هذه الفترة يمشي في تنفيذ مخططة الأكبر حيث القضاء بشكل نهائي على الدولة الفلسطينية، لكن الحقيقة أن المقاومة والصمود واستخدام كل أساليب الدفاع يضحد كل محاولات دولة الاحتلال، ويجرى إحباط هذه المخططات.