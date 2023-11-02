جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الكشفي الأول لمكافحة المخدرات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المهرجان الكشفي الترويحي الأول لجوالي الجامعة تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج الدين، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وحازم عياد، وأحمد عبد الله، بإدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: نحرص على تنفيذ المهرجانات

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة، لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واعٍ لديه انتماء لوطنه.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب، وتبادل الخبرات، وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة، والعمل بروح الفريق، داعياً الطلاب إلي ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

نائب رئيس الجامعة: الأنشطة تُساعد الطلاب

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أنّ نشاط الجوالة يُعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تُساعد الطلاب على كيفية التعايش في أي مكان، واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين، والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنياً التوفيق للطلاب في المهرجان.

جدير بالذكر أنّ فعاليات المهرجان تضمنت، افتتاح وتحية العلم، وألعاب كشفيه ترويحية، وختام وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلي تنظيم حملة توعية بالحرم الجامعي عن خطر المخدرات وكيفية مواجهتها، حيث أُقيمت ندوة «أنت أقوي من المخدرات» بكلية التربية، بحضور الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتورة أميرة زايد، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر بالندوة الدكتور سلام العربي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والتى تحدث فيها عن آليات عمل الصندوق، خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وكيفية الاكتشاف المبكر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات.