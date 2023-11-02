«معلومات الوزراء» يشارك في معرض الأكاديمية العسكرية

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الدورة الثانية لمعرض الكتاب الذي تنظمه الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر الجاري بمقر الأكاديمية، في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الطرفين.

معرض الكتاب الأكاديمية العسكرية

وتأتي مشاركة المركز في المعرض للعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على دوره في التواصل المجتمعي مع قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة وخاصة الأكاديمي منها، من خلال التعريف بإصداراته ومخرجاته البحثية والتكنولوجية التي تهم أطياف المجتمع المختلفة، بما يدعم دور المركز كأبرز مراكز الفكر الحكومية من خلال إرساء أسس وقواعد إتاحة البيانات والمعلومات والمعرفة لكل قطاعات الدولة.

ويعرض المركز في جناحه خلال الفعالية الثقافية باقة مميزة ومنتقاة من إصداراته الثرية والمتنوعة للتعريف بدوره في معالجة قضايا المجتمع ودعم متخذ القرار، وعلى رأسها كتاب وصف مصر بالمعلومات 2023 الذي يغطي بالبيانات والمؤشرات جميع قطاعات التنمية داخل كل محافظة على حدة، فضلاً عن كتاب يضم جميع بيانات المحافظات.

دوريات سلسلة آفاق

كما يقدّم المركز في جناحه الخاص أعدادًا متنوعة من دوريات سلسلة «آفاق»، والتي تغطي أغلب موضوعات الساعة المثارة داخليًا وخارجيًا، مثل دورية «آفاق المناخ، وآفاق استراتيجية، وآفاق إدارية، وآفاق صناعية، وآفاق الطاقة، وغيرها».

ويعرض المركز لزائري الجناح، موقع المركز في إصدارته الجديدة وما يحتويه من بيانات ومعلومات محدثة تدعم متخذ القرار، كما يقدّم المركز شرحا وافيا لتطبيق المركز وما يقدمه من أخبار وتحليلات مختلفة، إضافة إلى شرح ما تقدمه النشرة البريدية اليومية من خدمات إخبارية مع دعوة الزائرين إلى التسجيل فيها.

حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورموز الفكر والثقافة والإعلام ورؤساء الجامعات المصرية.