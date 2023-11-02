ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بصان الحجر.

ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر

وتفصيلا، مرت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مدير الإدارة بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وعضو الإدارة العامة للتجارة الداخلية، على المحال التجارية بناحية صان الحجر، وجرى ضبط كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية داخل أحد المحال بنحو 1000 علبة سجائر غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، إذ جمعتها صاحبة المحل، بهدف الاحتكار وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 7496 جنح صان الحجر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.