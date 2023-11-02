عاجل.. البحرين تعلن رحيل السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال

قال مجلس النواب البحريني إن سفير الاحتلال الاسرائيلي قد غادر البلاد، مشيرا في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إلى قرار «المنامة»، عودة السفير البحريني إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وأضاف النواب البحريني، أن الإجراءات جاءت تأكيداً للموقف البلاد التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى، في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد النواب البحريني، أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس، إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم، عن فخره واعتزازه بما يوليه العاهل حمد بن عيسى ، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية

وفي وقت سابق، أكدت البحرين على لسان، مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة إلى قرار الجمعية العام، المعتمد بأغلبية 121 دولة، على خلفية الأوضاع المؤسفة والمؤلمة التي تشهدها غزة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء البحرين الرسمية«بنا».