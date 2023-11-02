التحالف الوطني يحدد طرق التبرع لحملات دعم أهالى غزة.. اعرف أرقام الحسابات البنكية

تكثف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودها لمساندة ودعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، االذي يشهد اعتداءات متواصلة وقصف بالطيران الحربي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى»، وسط تجاهل تام من منظمات المجتمع الدولي.

وأطلقت العديد من المؤسسات حملات تبرعات يُمكن من خلالها إنقاذ سكان قطاع غزة الذين يخضعون لحصار كامل من قبل الاحتلال إسرائيلي.

التبرع لأهالي غزة

تستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، طرق التبرع لأهالي غزة عبر مؤسسات التحالف الوطني والهلال الأحمر، ومبادرة حياة كريمة.

التبرع لغزة عن طريق حياة كريمة

خصصت مؤسسة حياة كريمة عدة حسابات لتلقي التبرعات لأهالي غزة، من داخل مصر وخارجها عبر الحسابات البنكية التالية:

- حساب البنك التجاري الدولي: 100058267915.

- حساب بنك مصر: 1160001000018501.

- حساب البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

- حساب البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.

التبرع لأهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر

يمكن التبرع لدعم أهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري عبر الطرق التالية:

- الاتصال بمندوب الهلال الأحمر على رقم 15322.

- التبرع من خلال «فودافون كاش» أو تطبيق «أنا فودافون» عبر كود 1669.

- من خلال أورنج عبر كود #7115#، خدمة أورنج كاش.

- إرسال رسالة نصية بكلمة «فلسطين» على رقم 9770.

- التبرع عبر فوري من خلال كود 99981.

- من خلال بنك القاهرة حساب رقم 8384/501/30.

التبرع لأهالي غزة عن طريق بنك الطعام

أوضح بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن القنوات التي يستقبل من خلالها التبرعات، وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات المختلفة، والتي تتم عن طريق اختيار «تبرع» من القائمة وليس عن طريق أرقام تليفونات للتحويل.

- للتحصيل المنزلى: اتصل بـ16060.

- الموقع الإلكتروني: www.efb.eg.

- التبرع فى جميع البنوك المصرية على حساب مؤسسة بنك الطعام المصري: ( https://www.efb.eg/other-ways-to-donate ).

ـ فروع بنك الطعام المصري.