إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق الرسمية، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعد.

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في بيان، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية، بنطاق مركز المدينة على مدار اليوم، لإزالة التعديات كافة بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية ونواب رئيس مركز المدينة.

إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أن الحملة أسفرت عن إزالة 8 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ميت غمر، وتنوعت بين مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وكذلك سملات خرسانية معدة للبناء عليها، وبلوكات ومبان بنيت على الأراضي الزراعية ومملوكة للدولة، وذلك بتأمين من قوات مركز شرطة ميت غمر.

متابعة يومية لإزالة التعديات

وأشار رئيس مجلس مدينة ميت غمر، إلى الاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.