موعد اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل 2 نوفمبر اجتماعه السابع منذ بداية العام الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والاقتراض في ظل قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري السادس، وتحديدا في 21 سبتمبر الماضي.

أسعار الفائدة خلال شهر أغسطس الماضي

ولم تشهد أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والاقتراض أي تغيرا منذ أن تم الإعلان شهر أغسطس الماضي عن رفعها بنسبة تصل إلى 1% ليبلغ سعر الإيداع 19.25% فيما يصل الاقتراض إلى 20.25% كما وصلت العملية الرئيسية إلى 19.75% وبالنسبة لسعر الائتمان تم رفع السعر والخصم بواقع 100 نقطة أساس، لذلك يصل حاليا إلى 19.75%.

توقعات أسعار الفائدة لاجتماع البنك المركزي القادم

ومن المتوقع أن تستمر حالة الثبات الخاصة بأسعار الفائدة خلال الاجتماع الذي يعقد الخميس المقبل ليصل سعر الإيداع إلى 19.25% والاقتراض 20.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.75% بحسب خبراء في الاقتصاد.