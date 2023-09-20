موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. ينطلق خلال ساعات

يعقد اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس، وهو الاجتماع السادس منذ بداية العام الجاري 2023، فيما رفعت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخامس وتحديدًا يوم 3 أغسطس الماضي، أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%.

ومن المنتظر أن يعقد غدا الخميس اجتماع البنك المركزي المصري من قبل لجنة السياسية النقدية من أجل تحديد سعر الفائدة يواء برفع السعر أو الإبقاء عليه.

ويذكر أنّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سبق ونشرت جدول اجتماعات العام، بإجمالي 8 اجتماعات على مدار العام، وجرى عقد 5 اجتماعات وغدا السادس، والسابع 2 نوفمبر 2023، والأخير لهذا العام 21 ديسمبر 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخامس في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%، إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.