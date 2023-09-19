موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. أيام قليلة على انطلاقه

يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر 2023، وهو الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية منذ بداية عام 2023 الحالي، وسبق ورفعت اللجنة في الاجتماع الماضي يوم 3 أغسطس، أسعار الفائدة بنسبة 1% أي بواقع 100 نقطة أساس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاجتماع السادس يوم 21 سبتمبر، لتحديد سعر الفائدة سواء رفع السعر أو الإبقاء عليه.

اجتماع البنك المركزي المصري

وعلى مدار عام 2023، تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات، حيث عقد 5 اجتماعات، فيما يكون اجتماع البنك المركزي المصري التالي يوم الخميس المقبل، والسابع يوم 2 نوفمبر، والثامن وهو الأخير لهذا العام يوم 21 ديسمبر.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليكون بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.