البحرين تسحب سفيرها من تل أبيب وتقطع العلاقات الاقتصادية مع حكومة الاحتلال

أعلن مجلس النواب في مملكة البحرين، اليوم الخميس، مغادرة سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى البحرين إلى تل أبيب، وعودة سفير المملكة إلى المنامة، على خلفية الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأكد مجلس النواب البحريني وقف كافة العلاقات الاقتصادية مع حكومة الاحتلال، في تأكيد للموقف البحريني من القضية الفلسطينة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، حسبما أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في العديد من المؤتمرات والمناسبات.

سحب السفير الإسرائيلي ووقف العلاقات الاقتصادية

وأشار المجلس إلى أن تصاعد الأحداث يدفعه للمطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي من شأنها حفظ حياة وأرواح المدنيين، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما يوليه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية.

ملك البحرين يدعم فلسطين في قمة القاهرة السلام

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أحد القادة المشاركين في قمة القاهرة للسلام، حيث أوضح موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.