ملك البحرين: أرفض تهجير الأشقاء من أرضهم وأؤيد الدور المحوري لمصر في «القضية»

وجّه ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الشكر والتقدير إلى الرئيس المصرى على دعوته لعقد قمة القاهرة للسلام، مؤكداً أن مصر تدعو دائماً إلى السلام وخير الأوطان وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وقال ملك البحرين خلال القمة اليوم «لن يكون هناك استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطينى، ومعاناة الشعب الفلسطينى تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء الأزمة الخطيرة وتوابعها الإنسانية».

«بن عيسى»: الأزمة تتطلب جهداً دبلوماسياً متواصلاً بين كل الأطراف لوقف التصعيد

وأضاف: «نتمسّك بمبادئ الحوار والنهج السلمى كسبيل وحيد لتسوية النزاعات فى المنطقة، نُجدّد تأييدنا للدور المحورى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وإسهاماتها فى القضية الفلسطينية والأمن القومى العربى»، مؤكداً أن تطورات الأحداث فى غزة ومعاناة الشعب الفلسطينى الشقيق والظروف الصعبة والقاسية، التى يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية.

وأكد أن الأزمة تتطلب جهداً دبلوماسياً متواصلاً بين كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، مضيفاً: «يأتى ذلك علاوة على توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والمياه والوقود والكهرباء والغطاء لغزة بموجب القانون الدولى الإنسانى».

وطالب ملك البحرين بالكف عن أى ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكداً رفضه القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده.

وأضاف «خليفة» أنّ قرار الحرب والسلم يُبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما وقف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولى.

وأكد ملك البحرين تأييده للدور المحورى لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإسهاماتها التاريخية فى دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومى العربى، وثقتنا فى خروج القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بنّاءة تُعزّز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة.