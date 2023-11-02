السفير الفلسطيني بالقاهرة: جهود مصر تخفف آلام الحرب في غزة  

قدم السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهة منذ اللحظة الأولى ببذل كل الجهود لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع بسبب حرب الإبادة الممنهجة التي تشنها إسرائيل على أهالينا في غزة، ودوره في فتح معبر رفح لعلاج المصابين والتخفيف عن الفلسطينيين بالقطاع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجهود المصرية نجحت في فتح معبر رفح، وخروج عدد من الجرحى من قطاع غزة، والذين دخلوا في عدد من المستشفيات في شمال سيناء، والعريش، وبئر العبد.

وتابع: «فتح معبر رفح خطوة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية، إذ من شأنه أن يخفف من الضغط على القطاع الطبي فيما يتعلق بالجرحى في القطاع الطبي غير قادر على التعامل مع كم عدد الجرحي والمصابين جراء القصف الذي تقوم به قوات الاحتلال إسرائيل على الشعب الفلسطيني من البر والبحر والجو، وأيضًا في ظل ضرب العديد من المستشفيات وانخفاض المواد البترولية التي تسببت في مشكلات أكبر، بسبب وقف العديد من المستشفيات عن العمل».

شكر لوزارة الصحة الفلسطينية

وأضاف: «كشعب فلسطيني نشكر وزارة الصحة، ونشكر الحكومة وكل الجهات المعنية على هذا الجهود التي تتعاون وتتنسق وتتابع من أجل تأمين خروج الجرحى ودخولهم المستشفيات المصرية، وتلقي العلاج اللازم، ويتزامن ذلك أيضًا مع خروج عدد من الأجانب من حاملة الجوازت والجنسيات الأجنبية المخلتفة من غزة إلى مصر متجهين في طريقهم العودة إلى بلدانهم».

وأشار إلى أن مصر من اللحظة الأولى كانت على أتم الاستعداد والجاهزية، إذ هيئت مستشفياتها ووظفت كل إمكانياتها من أجل علاج الجرحى والمصابين كالعادة، كما يحدث في كل حرب يتعرض لها قطاع غزة.