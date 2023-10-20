أسماء 16 منظمة جديدة اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد الوطن أسمائهم في السطور التالية:

1- مؤسسة المستقلين الدولية.

3- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

4- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.

6- مؤسسة ارتقاء للتنمية.

7- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.

8- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.

9- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.

10- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.

11- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.

12- مؤسسة أيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.

13- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

14- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.

15- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

16- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.