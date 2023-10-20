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أسماء 16 منظمة جديدة اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب:

كريم روماني
05:20 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية

الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد الوطن أسمائهم في السطور التالية:

1- مؤسسة المستقلين الدولية.

3- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

4- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.

6- مؤسسة ارتقاء للتنمية.

7- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.

8- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.

9- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.

10- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.

11- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.

12- مؤسسة أيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.

13- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

14- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.

15- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

16- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.