أسماء 16 منظمة جديدة اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب:
كريم روماني
05:20 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد الوطن أسمائهم في السطور التالية:
1- مؤسسة المستقلين الدولية.
3- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
4- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.
6- مؤسسة ارتقاء للتنمية.
7- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.
8- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.
9- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.
10- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.
11- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.
12- مؤسسة أيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.
13- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
14- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.
15- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
16- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.