محافظ المنيا: نعمل على توفير حلول حاسمة لأى شكاوى أو استغاثات من المواطنين

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على توفير حلول حاسمة لأى شكاوى أو استغاثات من المواطنين، عبر الوسائل المختلفة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على تلقي شكاوى ومطالب أهالى المحافظة سواء الجماعية أو الفردية فى إطار توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب الشكاوى والاستغاثات وتلبية الاحتياجات.

تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات

وأشار محافظ المنيا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التعديات حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدءا من اليوم الخميس في تلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف على أرقام تليفون غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة صوتك مسموع وعن طريق رقم الواتس آب (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) ، والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهول .

شكاوى في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب

من جانبها، قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة إن الإدارة استقبلت 12 شكوى مختلفة مقدمة من الأهالي ضمن مبادرة صوتك مسموع خلال شهر أكتوبر الماضي ، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرة إلى أن الشكاوى شملت قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ورصف طرق والبناء المخالف، لافتة إلى أن الإدارة تستقبل الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب 01100585052 الخاص بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومن خلال مبادرة صوتك مسموع، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg