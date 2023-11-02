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موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ.. أسبوعين من الآن

كتب:

خير الله فؤاد
04:47 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
طلاب مدارس كفر الشيخ

طلاب مدارس كفر الشيخ

قال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، إن موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ، يكون على منتصف شهر نوفمبر الجاري، موضحا أنه تم إعداد كشوف بأسماء الطلاب المقرر لهم تسليم التابلت بالمرحلة الثانوية بالمحافظة.

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع، في تصريحات لـ«للوطن»، أن موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ، بهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية حديثة للطلاب في شتى ربوع كفر الشيخ، والبالغ عددهم نحو 17 ألفا و 372 طالباً وطالبة، من العام الدراسي الجاري 2023، ممن هم مستهدفون لتسلميهم التابلت

التوزيع على 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ  

وأشار أنه سوف يتم توزيع التابلت والمهام المرتبطة به، وذلك خلال الموعد السابق ذكره، على جميع الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ، حتي يتمكن أبناؤنا الطلاب من تحصيل العملية التعليمية طبقا لمجريات التكنولوجيا الحديثة، علاوة علي إمكانية جمع كافة أمور المعرفة العلمية من خلال استخدام التابلت، دون أي عناء يذكر، وهو أمر يصب في مصلحة الطلاب في المقام الأول.

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