مدارس كفر الشيخ تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بمجسمات مدافع ودبابات بالكرتون

«مدافع وقوارب ودبابات بالكرتون» مجسمات صنعها طلاب المدارس في محافظة كفر الشيخ، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تشكيل مجسمات من الكرتون

«احتفلنا في المدارس باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة فقرّرنا نصمم مجسمات بالكرتون لمدافع وقوارب ودبابات بمشاركة الطلاب بالتعاون مع قسم المكتبات، عشان نعرفهم أزاي حرب أكتوبر كانت حرب عزة وكرامة لكل مصري وعربي وإزاي قدر الجيش المصري يسترد الأرض»، بهذه الكلمات بدأت هند محمد، إحدى أخصائيات المكتبات، حديثها لـ«الوطن».

«هند»: صممنا المجسمات باستخدام ورق الكرتون الغير مستغل

وأضافت هند محمد: «صممنا المجسمات باستخدام ورق الكرتون غير مستغل وكمان استخدمنا الألوان الفلوماستر، ولزق، ومقص، وطلعنا شغل حلو أوي، عجب كل إللي شافوا وفرحنا الطلاب وقدرنا نوصل إلى عقولهم، لتوعيتهم بمدى أهمية الحدث التاريخي المهم، بشكل مختلف وجميل وملفت للنظر، وهنشارك بالمجسمات بمعارض خاصة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ».

يجيب أن تعرف الأجيال القادمة بطولات جيشها

رغم مرور 50 عاماً على حرب أكتوبر المجيدة إلا أنّ الذكرى مستمرة علي مدار العقود الماضية والمقبلة ويحتفل بها من عاصرها ومن لم يعاصرها وفقًا لـ«سناء مصطفى»، إحدى أخصائيات المكتبات: قائلة: «أحنا بنحتفل بذكرى نصر أكتوبر رغم إننا معاصرناش الحقبة دي بس واجب على كل وطني إنّه يحتفل بذكرى نصر أكتوبر العظيم وإنّ شاء الله مستمرين في الاحتفال كل عام عشان نعرف الأجيال القادمة ببطولات جيشنا والناس اللي ضحت عشان أحنا نعيش».