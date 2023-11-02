طارق رضوان: «حياة كريمة» و«التحالف الوطني» يرسلان مساعدات إلى قطاع غزة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ مصر لا تدخر جهدًا لمساعدة الأخوة في الدولة الفلسطينية، ومنذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر، كان الموقف صريحًا وثابتًا ولا مزايدة عليه.

وأضاف طارق رضوان، خلال حواره بقناة dmc، أنّ الدور المصري هو الوحيد المتزايد يومًا بعد يوم على الأصعدة كافة، على رأسها الجانب الدبلوماسي الذي يحاول الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات والوصول إلى حلول لتهدئة الموقف ووقف إطلاق النار، وعلى الجانب الآخر الضغط المستدام حول إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن هناك مؤسسات مصرية مارست مجهودات كبيرة على رأسها حياة كريمة والتحالف الوطني، لإرسال المساعدات إلى الجانب الآخر، كما نجحت مصر في فتح معبر رفح لنقل المساعدات واستقبال المصابين وعبور مزدوجي الجنسية.

تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وأشار إلى أنّ كل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي أُبرمت منذ 1949، ومنها اتفاقات جينيف، ضرب بها عرض الحائط، موضحا أنّ هناك ازدواجية في المعايير بالخطاب الغربي تجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث تجاه العُزل والحالة المُتردية هناك، واستهداف البنية التحتية بالشكل الفج الذي يحدث لا يُمكن أن يُبقي الكيان الدولي صامتًا صمت الأموات.

ويواصل معبر رفح اليوم لليوم الثاني على التوالي استقبال الرعايا الاجانب والمصابيين الفلسطينيين في إطار تخفيف الوضع الحالي وحدة الإزمة الإنسانية في قطاع غزة، وصلت اليوم الدفعة الثانية من حاملي الجنسيات المزدوجة والمقدرة بـ400 شخص.