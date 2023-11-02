صدمة وخسائر.. ماذا قالت صحف المغرب عن خروج الأهلي من الدوري الأفريقي؟

لم تكن جماهير الأهلي هي الوحيدة التي تتابع مواجهة فريقها أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، التي ودع خلالها المارد الأحمر البطولة المستحدثة في أول نسخة منها

في المغرب، وتحديدا في الدار البيضاء، كانت جماهير الوداد تترقب وتنتظر نتيجة المباراة أيضا، بعد تأهل فريقها الدرامي على حساب الترجي التونسي إلى نهائي البطولة، للتعرف على المنافس الذي ستواجهه في المباراة النهائية.

ماذا قالت صحف المغرب عن توديع الأهلي لبطولة الدوري الأفريقي؟

صحف المغرب أولت اهتماما كبيرا بمواجهة الأهلي وصن داونز، تحديدا بعد حسم الأخير بطاقة التأهل للنهائي، ليحرم الأهلي والوداد من تكرار نهائي قاري فاز خلاله المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي على حساب بطل المغرب.

«تجاوز العقبة»، هكذا وصف موقع «هسبورت» المغربي ما فعله صن داونز داخل استاد القاهرة، بعدما انتزع تعادلا سلبيا، مستغلا الفوز على أرضه في مباراة الذهاب بهدفٍ نظيف، ليحجز تذكرة التأهل للنهائي.

كيف تناولت صحف المغرب إصابة رضا سليم الخطيرة مع الأهلي أمام صن داونز

«صدمة في الأهلي»، بهذه الجملة وصف موقع «le360 sport» إصابة المغربي رضا سليم بكسر في الترقوة بعد 7 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، في مباراة قالت عنها: «تسرع لاعبي الأهلي هو من أضاعها من بين يديه».

صحيفة المنتخب الجزائرية أيضا ألقت الضوء على توديع الأهلي لبطولة الدوري الأفريقي، وإصابة رضا سليم، مؤكدة أن خروج الأهلي من الدور نصف النهائي لم يكن الخبر السيئ الوحيد الذي حمله اللقاء للفريق الأحمر، بعد تعرض اللاعب المغربي لإصابة خطيرة.

ومن المنتظر أن يخضع رضا سليم لجراحة في الكتف، يغيب على إثرها عن الملاعب لنحو 3 أشهر، ما يؤكد غيابه عن كأس العالم للأندية الذي يشارك به الأهلي ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، وسيغيب لفترة عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.