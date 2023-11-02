قرار مفاجئ من كولر للاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الأفريقي أمام صن داونز

اصطحب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق إلى ملعب التتش عقب التعادل أمام ماميلودي صن داونز، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي، وتوديع المسابقة بشكل رسمي.

كولر يصحطب لاعبي الأهلي إلى ملعب التتش بعد التعادل أمام صن داونز

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ الوطن سبورت، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اصحطب لاعبي الفريق إلى ملعب التتش عقب التعادل أمام نادي ماميلودي صن داونز وتوديع الدوري الأفريقي، بعد التعادل السلبي بين الفريقين، حيث تواجد لاعبي الفريق بالكامل في حافلة الفريق من أجل التواجد في ملعب التتش.

وذكر المصدر، أن علي معلول ظهرت عليه حالة كبيرة من الغضب عقب مباراة صن داونز في مسابقة الدوري الأفريقي، بعد وداع البطولة خلال الفترة الماضية.