رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قرار مفاجئ من كولر للاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الأفريقي أمام صن داونز

كتب:

محمود شكر
12:07 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
كولر

كولر

اصطحب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق إلى ملعب التتش عقب التعادل أمام ماميلودي صن داونز، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي، وتوديع المسابقة بشكل رسمي.

كولر يصحطب لاعبي الأهلي إلى ملعب التتش بعد التعادل أمام صن داونز

 وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ الوطن سبورت، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اصحطب لاعبي الفريق إلى ملعب التتش عقب التعادل أمام نادي ماميلودي صن داونز وتوديع الدوري الأفريقي، بعد التعادل السلبي بين الفريقين، حيث تواجد لاعبي الفريق بالكامل في حافلة الفريق من أجل التواجد في ملعب التتش.

 وذكر المصدر، أن علي معلول ظهرت عليه حالة كبيرة من الغضب عقب مباراة صن داونز في مسابقة الدوري الأفريقي، بعد وداع البطولة خلال الفترة الماضية.

اقرأ المزيد:

مفاجأة جديدة من «كولر» تربك صن داونز | عاجل

عاجل.. كولر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة صن داونز بالدوري الأفريقي (خاص)

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير بفرمان من كولر

عاجل.. أول ضحايا كولر في الأهلي خلال يناير.. قرار صادم

عاجل.. كولر يطيح بالصفقة الجديدة من تشكيل الأهلي
بقلم محمود شكر