«خطة الإنقاذ».. ماذا طلبت جماهير الأهلي من كولر بعد توديع الدوري الأفريقي؟

«أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي»، شعار رفعته جماهير الأهلي في وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بعد خسارة بطولتين قاريتين متتاليين.

لم تشفع الخماسية التي حصدها الأهلي العام الماضي أمام جماهيره، أو تمنعهم من المطالبة بالتعاقد مع مهاجم سوبر، لإكمال القطعة الناقصة في تشكيلة كولر في الموسم الجديد، ليأتي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق.

غضب من مستوى موديست بعد توديع الأهلي لبطولة الدوري الأفريقي

تحذيرات من التعاقد مع موديست سبقت إتمام الصفقة بسبب سن اللاعب الذي أتم 35 عاما في أبريل الماضي، لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، في ظل عدم تقديم اللاعب للمستوى المنتظر في قيادة هجوم المارد الأحمر بشكل فعال، آخرها مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي الذي ودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي من نصف النهائي أمامه.

طلب عاجل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المخلتفة، قدمته جماهير الأهلي لمدرب فريقها كولر، قبل انتقالات يناير المقبلة، مطالبة بالتعاقد مع مهاجم آخر من أجل حل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق منذ سنوات.

ماذا طلبت جماهير الأهلي من كولر بعد توديع الدوري الأفريقي؟

وبعد ارتباط اسم المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق وعجمان الإماراتي الحالي، بالعودة إلى الدوري المصري من بوابة الزمالك أو بيراميدز، بعدما فتح سيد مصطفى وكيل أعمال اللاعب باب الجدل بتصريحاته عن مفاوضات نادٍ مصري كبير مع المهاجم المغربي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية القادمة.

علق أحد رواد موقع التدوينات القصيرة «X»، تويتر سابقا، بجملة: «أنت متخيل يا موديست أننا استغنينا عن وليد أزارو لأنه كان فاشل بيجيب فوق الـ25 هدف بس في الموسم»، بينما علق آخر: «لازم أزارو يكون أول طلبات كولر في يناير، مش هناخد بطولات من غير مهاجم»، بينما كتب آخر: «خطة الإنقاذ أهمها التعاقد مع مهاجم ويا ريت يكون أزارو».