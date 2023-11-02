أزمة جديدة تضرب الأهلي بسبب رضا سليم | عاجل

أجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي، فحوصات طبية وأشعة مقطعية، أثبتت غيابه عن فريقه لمدة 3 أشهر، بسبب الإصابة بكسر في عظمة الترقوة، التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء؛ ليغيب عن الفريق في 7 مباريات محلية وإفريقية، بسبب الإصابة.

رضا سليم يجري جراحة عاجلة في الترقوة

وبهذه الإصابة ومدة الغياب، أصبح رضا سليم خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي، في 7 مباريات بدوري Nile ودوري أبطال إفريقيا، بجانب بطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، التي تنطلق في ديسمبر المقبل؛ وبطولة كأس سوبر الأبطال بأبو ظبي.

المباريات التي سيغيب عنها رضا سليم محليًا وإفريقيًا

- وينتظر أن تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراتين المؤجلتين للأهلي في دوري Nile خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر الجاري.

- ومباراة الأهلي ومودياما الغاني يوم 25 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

- ومباراة الأهلي وسموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري يوم 28 نوفمبر.

- مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم 2 ديسمبر المقبل.

- يغيب رضا سليم عن مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، يوم 6 ديسمبر.

كما يغيب رضا سليم عن الأهلي في كأس العالم للأندية بالسعودية، إذ ينتظر المارد الأحمر مواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما يغيب عن بطولة كأس السوبر للأبطال التي تقام في أبو ظبي، حيث يلاقي الأهلي بطل الدوري، فريق سيراميكا كليوباترا (بطل كأس رابطة الأندية المحترفة)، يوم 25 ديسمبر المقبل.

وكشفت الأشعة تعرض رضا سليم لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة «الترقوة» خلال الأيام المقبلة، على أن تستمر فترة التأهل 3 أشهر قبل العودة للملاعب مرة أخرى.