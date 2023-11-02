حزب الجيل: مصر لم تدخر جهدا لمساندة ودعم القضية الفلسطينية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدولة المصرية، منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على أهالي فلسطين في قطاع غزة، تمكنت من أن تحقق هدفها وهو ما ظهر في العديد من الأمور.

جهود مصر الدبلوماسية

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه منذ بداية الحرب في فلسطين، لم تتدخر مصر جهدا لمساندة الشعب الشقيق على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني، وظهر نتاج الجهود الدبلوماسية في المظاهرات التي خرجت في عواصم الدول الغربية تضامنا مع فلسطين، بالاضافة إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار وقف العنف في غزة بتصويت 120 دولة، كل هذه الأمور تؤكد أن مصر نجحت في خلق رأي عام عالمي أكثر حيادية تجاه القضية.

ثبات موقف مصر

ولفت إلى أن ثبات الدولة المصرية على موقفها تجاه القضية أدى إلى أن تفرض إرادتها ولا يمر مزدوجو الجنسية إلا بعد مرور المساعدات الإنسانية، إلى جانب حرصها الكامل على الحفاظ على أمنها القومي، ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية.