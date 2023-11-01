مرصد الأزهر ينظم ندوة بالتعاون مع جامعة بنها حول القضية الفلسطينية

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع جامعة بنها، اليوم الأربعاء، ندوة من محاضرتين، بعنوان «دور الإعلام في بناء الوعي الجمعي: عين على الحرب»، و«دور مصر والأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية»، وذلك تفعيلًا لمبادرة منتدى «اسمع واتكلم».

القضية الفلسطينية

وحاضر في الندوة كل من دكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة رصد اللغة الإنجليزية بالمرصد، ودكتور وسام حشاد، مشرف وحدة رصد اللغة العبرية بالمرصد.

وخلال الندوة، استعرض دكتور أسامة رسلان، أهمية الإعلام في توعية المواطنين بقضايا المنطقة، وما يحدث في العالم عبر سرد الحقائق وإيصال الصورة الكاملة للحدث.

كما تطرق دكتور وسام حشاد إلى الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات على الصعيد السياسي والإنساني والمساعي المبذولة من جانب مصر لنيل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.

قطاع غزة

ونظمت ندوة اليوم تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور وتنسيق مدير نشاط الأسر الطلابية طارق حربي، ومدير عام رعاية الشباب إبراهيم عبدالله، ومنسق عام الأنشطة الطلابية الدكتور خالد عيسوي.