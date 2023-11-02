مستشار مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل تنتهج خطة الحسم لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني لم يبدأ عقب السابع من أكتوبر فقط، لكنه مستمر عبر عقود.

الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل وملاحقة الفلسطينيين

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل وملاحقة الفلسطينيين والاستيطان، وتنغيص حياة الفلسطينيين بالحواجز وعدم الاعتراف بالاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية التي تعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار إلى أن العدوان الراهن هو حلقة في الاعتداء الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ولكن في هذه المرة ثمّة خصوصية للعدوان، حيث يستهدف بالأساس تصفية القضية الفلسطينية.

خطة الحسم

وأكد: «منذ صعود الحكومة الإسرائيلي في ديسمبر 2022 وهي تنتهج خطة الحسم، حيث ترى أن دولة الاحتلال لم تجيد التعامل مع القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، لأنها غذّت الأمل لدى الفلسطينيين أن يكون لهم دولة، ولكن آن الأوان كي تنتهي هذه السياسة وبداية سياسة جديدة وهي تصفية القضية الفلسطينية وفقا لما جاء في الخطة، حيث تم ضم الضفة الغربية والاستيطان فيها، ومَن لا يقبل هذا مِن الفلسطينيين عليه الرحيل، ومَن يرفض الرحيل سيعيش كمواطن من الدرجة الثانية وفقا للقوانين الإسرائيليين، ومن لا يقبل ذلك سيكون جيش الاحتلال والمستوطنون كفيل به».