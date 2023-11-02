النائب طلعت السويدي يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وفي غزة، مدينا استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة وآخرها قصف مخيم جباليا.

وأكد، أن دخول الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح واصطفاف سيارات الإسعاف المصرية على المعبر؛ يؤكد أهمية الدور المصري في دعم الفلسطينيين مثمنا إصرار القيادة السياسية على دخول المساعدات وعلاج الجرحى الفلسطينيين في غزة.

وقال السويدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مصر دائما تحمل دورا تاريخيا وتقف بجانب الأشقاء، كما حدث مع ليبيا والموقف المصري، ثم استيعاب الأخوة في السودان بعد الأحداث هناك، والآن إلى جانب القضية الفلسطينية.

استقبال الجرحى يرد على أكاذيب إغلاق مصر للمعبر

وأشار السويدي، إلى أن فتح معبر رفح أمام الجرحى والمساعدات الإنسانية يرد على أكاذيب إغلاق مصر لمعبر واستمرار الجهود المصرية لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة.

المجازر الإسرائيلية في غزة

وأدان السويدي، المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها مجزرة مخيم جباليا، مما يعد استمرارا لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.